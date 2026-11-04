Amru Chanwari Hadiri Porsenijar PGRI Kalbar 2026, Dorong Penguatan Olahraga dan Seni Pelajar

PONTIANAK POST — Wakil Bupati Kayong Utara, Amru Chanwari, menghadiri Upacara Pembukaan Pekan Olahraga dan Seni Pelajar (Porsenijar) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Se-Kalimantan Barat Tahun 2026. Kegiatan akbar tersebut diselenggarakan di halaman Kantor Wali Kota Singkawang pada Selasa, (3/11). Porsenijar PGRI Se-Kalbar 2026, yang diselenggarakan di Kota Singkawang tersebut menjadi wadah strategis untuk mempererat tali silaturahmi antarguru dan pelajar dari berbagai kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.

Dalam kesempatan ini, Wabup Amru Chanwari menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, Porsenijar tidak hanya sekadar ajang kompetisi di bidang olahraga dan seni, tetapi juga momentum penting untuk membangun karakter disiplin, kerja sama, dan integritas generasi muda serta tenaga pendidik.

"Melalui Porsenijar PGRI ini, kita harapkan semangat kebersamaan antar-kabupaten/kota semakin erat. Ini juga menjadi wadah positif untuk melahirkan bibit-bibit unggul di bidang olahraga dan seni dari Kalimantan Barat," ujar Amru.

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Dengan keikutsertaan kontingen dari Kayong Utara, Wabup Amru berharap para peserta dapat memberikan penampilan terbaik, menjunjung tinggi sportivitas, serta membawa nama baik daerah di kancah se-Kalimantan Barat.