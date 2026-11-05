Polres Kayong Utara Ungkap Kasus Narkotika di Matan Jaya, Sita Sabu 19,63 Gram

PONTIANAK POST - Kepolisian Resor (Polres) Kayong Utara menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus tindak pidana narkotika di Desa Matan Jaya, Kecamatan Simpang Hilir, bertempat di Mapolres Kayong Utara pada Selasa (3/11).

Konferensi pers tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Kayong Utara, Adi Prabowo, serta didampingi oleh Kasatreskrim dan Kasatresnarkoba.

Kapolres Kayong Utara, AKBP Adi Prabowo, menyampaikan bahwa pengungkapan itu merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam menangani musuh bersama serta perang terhadap penyalahgunaan narkotika yang telah dicanangkan oleh Kapolri.

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"Dalam rangka menangani musuh bersama yang sudah dicanangkan oleh Bapak Kapolri, bahwa kita berperang terhadap penyalahgunaan narkotika," ujar Kapolres Kayong Utara, Adi Prabowo.

Tersangka yang berhasil diamankan berinisial F, seorang warga Desa Matan Jaya, RT 03/RW 01, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara.

Advertisement Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa, 4 kantong klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 19,63 gram, 1 buah teko keramik berwarna putih bercorak batik, wadah plastik ungu, serta sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik berwarna kuning.

"Kantong plastik, kantong klip besar dan kecil, kantong plastik resekan berwarna hitam, serta satu lembar tisu kering, uang tunai pecahan Rp100.000 sebanyak 16 lembar dan pecahan Rp50.000 sebanyak 15 lembar," ungkap Kapolres.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, modus operandi yang dilakukan oleh tersangka dalam mengedarkan barang haram tersebut didasari oleh alasan ekonomi.