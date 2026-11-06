Dinas Pendidikan Kayong Utara Gandeng Jurnalis, Pelajar SMP Dapat Pelatihan Jurnalistik dan Literasi

PONTIANAK POST - Kepala Dinas Pendidikan Kayong Utara, Jumadi Gading menyambut baik kolaborasi dengan JKU karena dinilai menjadi bagian penting dalam meningkatkan literasi informasi di kalangan pelajar.

"Saya sangat menyambut baik kegiatan Jurnalis Masuk Sekolah di Kabupaten Kayong Utara. Kegiatan ini merupakan kerja sama Dinas Pendidikan dan Jurnalis Kabupaten Kayong Utara," ungkapnya.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut bertujuan mengenalkan kepada pelajar SMP bagaimana memahami berita yang baik dan benar, sekaligus membedakan informasi hoaks dengan informasi yang dapat dipercaya.

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"Kami juga berharap melalui kegiatan ini anak-anak mengetahui seperti apa profesi jurnalis sebenarnya, bagaimana kinerjanya, serta proses pembuatan berita yang dilakukan para jurnalis," katanya.

Jumadi menegaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari penguatan literasi siswa. Menurutnya, sekolah harus terbuka terhadap berbagai kegiatan positif dari luar, termasuk kolaborasi dengan insan pers.

Advertisement "Kegiatan ini kami dukung karena sekolah bukan merupakan menara gading yang selalu tertutup dengan kegiatan luar. Ini kesempatan baik bagi sekolah untuk mengetahui bahwa banyak kegiatan positif yang dilakukan para jurnalis, terutama Jurnalis Kayong Utara yang selama ini telah memberikan berita-berita baik untuk perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kayong Utara," tukasnya .

Sementara, Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara menggandeng Jurnalis Kayong Utara (JKU) menggelar program Jurnalis Masuk Sekolah untuk memberikan pelatihan jurnalistik kepada pelajar SMP di tiga kecamatan, salah satunya Sukadana. Kegiatan itu bertujuan meningkatkan literasi media sekaligus membekali pelajar agar mampu memahami, memilah, dan menyikapi informasi secara kritis di era digital.

Ketua JKU, Muhammad Fauzi, mengapresiasi Dinas Pendidikan Kayong Utara yang telah melibatkan insan pers dalam kegiatan tersebut. Ia mengaku senang dapat berbagi ilmu dan pengalaman jurnalistik kepada para siswa dan guru pendamping. Menurutnya, literasi jurnalistik tidak sebatas kemampuan menulis berita, tetapi juga mencakup keterampilan mencari, memeriksa, mengolah, dan menyampaikan informasi secara benar.