1.314 KK Krisis Air Bersih Imbas Karhutla di KKU, Bupati Dorong Pempus Perbaiki Pipa Sungai Buloh

PONTIANAK POST – Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera mempercepat perbaikan jaringan pipa transmisi Sungai Buloh yang mengalami kerusakan akibat dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kerusakan jaringan tersebut mengganggu distribusi air bersih dan berdampak terhadap 1.314 kepala keluarga (KK) di tiga desa.

Upaya ini disampaikan langsung Bupati Romi melalui koordinasi bersama Balai Wilayah Sungai Kalimantan I (BWSK I) Pontianak, Rabu (4/11). Dalam koordinasi itu, dibahas langkah penanganan jaringan pipa yang mengalami kerusakan sepanjang kurang lebih 3.016 meter. Mengingat jaringan tersebut merupakan aset pemerintah pusat, Pemkab Kayong Utara berharap Kementerian Pekerjaan Umum dapat segera menindaklanjuti usulan perbaikan.

Bupati Romi menegaskan, Pemkab Kayong Utara sebelumnya telah mengajukan permohonan perbaikan secara resmi kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui surat Nomor 600.1/1940/DISPUPR/X/2026 tertanggal 28 September 2026. Langkah ini merupakan bentuk upaya pemerintah daerah dalam memperjuangkan penanganan infrastruktur air bersih yang terdampak bencana karhutla.

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“Kami terus berupaya dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat agar perbaikan jaringan pipa Sungai Buloh dapat segera direalisasikan karena ini memang aset pemerintah pusat. Kami juga sebelumnya telah bersurat secara resmi kepada Menteri Pekerjaan Umum RI untuk mengusulkan perbaikan tersebut. Mudah-mudahan ini menjadi atensi pemerintah pusat karena memang merupakan dampak bencana dari karhutla,” ujar Romi.