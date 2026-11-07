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Kayong Utara

Sambo Kayong Utara Raih 17 Medali di Porprov Kalbar XIV 2026, Empat Emas Jadi Prestasi

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Penulis: Danang Prasetyo
Atlet sambo asal Kayong Utara beserta pelatih usai penyerahan mendali pada Cabor Sambo Porprov 2026. (DANANG PRASETYO / PONTIANAK POST)
Atlet sambo asal Kayong Utara beserta pelatih usai penyerahan mendali pada Cabor Sambo Porprov 2026. (DANANG PRASETYO / PONTIANAK POST)

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PONTIANAK POST - Cabor Sambo Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat berhasil membawa 17 mendali dari Porprov Kalbar ke XIV yang digelar di GOR Terpadu Ahmad Yani Pontianak, 4-6 Novemer 2026 kemarin. 

Pelatih Sambo Kayong Utara Edin Diaz mengatakan pihaknya menyampaikan terimakasih kepada para atlet yang telah berjuang dalam pertandingan Sambo pada Porprov ini. 

"Pertama kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah kita yang telah mendukung dan berangkat dan mendapatkan hasil yang sangat baik pada Porprov ke XIV Sambo.  Dengan perolehan empat medali emas, dua perak, sebelas perunggu,"ujar Edin kepada Pontianak Post Jumat (6/6). "Kita berada di peringkat empat untuk Porprov Sambo ini dari 14 kabupaten kota” 

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Sebagai pelatih, dia berharap olahraga Sambo dapat lebih diperhatikan agar kedepan lebih baik lagi, dan lebih banyak lagi memperoleh prestasi. 

"Kedepan semoga ada perhatian lebih kepada olahraga Sambo ini dari pemerintah atas perolehan mendali ini, KONI dan Pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan,"tutupnya. (dan)

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Editor : Rafael B. Junior
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