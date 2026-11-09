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Kayong Utara

Bupati Kayong Utara Lepas 476 Atlet Menuju Porprov Kalbar, Targetkan Prestasi dan Sportivitas

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Penulis: Danang Prasetyo
Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, secara resmi melepas 476 atlet Kabupaten Kayong Utara . (PROKOPIM)
Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, secara resmi melepas 476 atlet Kabupaten Kayong Utara . (PROKOPIM)

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PONTIANAK POST– Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, secara resmi melepas 476 atlet Kabupaten Kayong Utara yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Romi Wijaya menyampaikan harapannya agar seluruh atlet dapat memberikan kemampuan terbaik dan berjuang maksimal untuk mengharumkan nama Kabupaten Kayong Utara di ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

"Saya harap atlet memberikan yang terbaik walaupun memang banyak keterbatasan," ujar Romi Wijaya.

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Ia berharap keterbatasan yang dihadapi tidak menyurutkan semangat para atlet untuk bertanding dan menunjukkan kemampuan terbaiknya.

Menurutnya, keikutsertaan dalam Porprov bukan hanya tentang mengejar prestasi dan medali, tetapi juga menjadi kesempatan bagi para atlet untuk mengembangkan kemampuan, menambah pengalaman, serta membawa nama baik daerah.

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Pemerintah Kabupaten Kayong Utara berharap seluruh kontingen dapat mengikuti setiap pertandingan dengan penuh semangat, menjunjung tinggi sportivitas, serta menjaga kekompakan selama mengikuti Porprov Kalimantan Barat. (dan)

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Editor : Miftahul Khair
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