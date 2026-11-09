Dayung Kayong Utara Raih Dua Medali Emas di Porprov Kalbar XIV 2026, Lampaui Target Awal Kontingen

PONTIANAK POST- Kontingen Kabupaten Kayong Utara (KKU) dari cabang olahraga (cabor) dayung menorehkan prestasi gemilang pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Barat ke-14 Tahun 2026. Tim dayung Kayong Utara sukses melampaui target awal dengan memboyong dua medali emas.

Ketua Umum Pengkab PODSI Kayong Utara, Suliyanto, menyampaikan rasa bangga dan syukurnya atas pencapaian luar biasa yang diraih oleh para atlet di perhelatan olahraga tingkat provinsi tahun ini.

"Tim dayung KKU dari 4 nomor lomba yang masuk final memperoleh hasil 2 emas dari target 1 emas dan 1 perak," kata Ketua Umum Pengkab PODSI Kayong Utara, Suliyanto, pada Minggu (08/11).

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Adapun dua medali emas tersebut berhasil dipersembahkan dari nomor lomba yaitu Rowing scull 1 yang dipersembahkan oleh Abdillah pada jarak 1000 meter, dan Rowing Scull 2 yang dipersembahkan oleh pasangan Abdillah dan Reza pada jarak 1000 meter.

Keberhasilan itu tidak lepas dari kerja keras para atlet, pelatih, serta dukungan penuh dari berbagai pihak. Suliyanto juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen yang telah memberikan dukungan bagi kemajuan cabor dayung Kayong Utara.