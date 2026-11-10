Pemetaan Hidden Gem Dirporapar Kalbar: Pulau Pelapis dan Pulau Lima Sajikan Keindahan Bawah Laut

PONTIANAK POST - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kalimantan Barat memetakan potensi wisata bahari Pulau Pelapis dan gugusan Pulau Lima di Kabupaten Kayong Utara. Upaya ini dilakukan untuk mengembangkan destinasi wisata berbasis pemberdayaan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut.

Melalui Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Disporapar Kalbar menggelar program pemberdayaan dan pembinaan masyarakat di Desa Wisata Pulau Pelapis, Kecamatan Kepulauan Karimata. Pemetaan mencakup potensi wisata alam, budaya, hingga atraksi buatan yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik unggulan.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Disporapar Kalbar Rita Hastarita mengatakan, Pulau Pelapis memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata bahari. Kawasan ini menawarkan pantai berpasir putih, perairan jernih, terumbu karang, perbukitan hijau, serta kekayaan flora dan fauna laut.

Advertisement Potensi serupa juga ditemukan di gugusan Pulau Lima. Selain keindahan bawah laut, kawasan ini memiliki Goa Gajah dan habitat burung laut. Sejumlah aktivitas yang dapat dikembangkan antara lain snorkeling, menyelam, jelajah pesisir, memancing, hingga wisata edukasi dengan mengikuti aktivitas nelayan menangkap ikan menggunakan kelong atau jermal.

“Pulau Pelapis dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata bahari,” ujar Rita. Pengembangan juga diarahkan pada wisata gastronomi dengan mengangkat kuliner hasil laut dan tradisi masyarakat pesisir sebagai produk unggulan.

Untuk menggali peluang pasar, Disporapar Kalbar menggelar diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan tenaga ahli pariwisata, pelaku industri perjalanan wisata, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), serta penyedia jasa wisata lokal. Sejumlah biro perjalanan anggota ASITA dari Pontianak turut dilibatkan.

Advertisement Forum tersebut membahas pola perjalanan wisata, pengembangan paket perjalanan, serta peluang atraksi berbasis konservasi dan perlindungan biota laut.

Selain pemetaan potensi, penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan pengelola menjadi perhatian. Pokdarwis didorong meningkatkan kemampuan pengelolaan destinasi, menyusun paket wisata, dan menerapkan standar pelayanan. Pengembangan juga mencakup peningkatan kompetensi pemandu lokal, penguatan UMKM, penyediaan kuliner, homestay, serta promosi digital.

Namun, pengembangan kedua kawasan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala. Akses laut dari Dermaga Sukadana membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga jam dan sangat bergantung pada cuaca serta kondisi gelombang. Keterbatasan fasilitas wisata, persoalan sampah plastik, serta minimnya tenaga pemandu profesional juga menjadi tantangan.

Penerapan standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan atau CHSE turut menjadi pekerjaan yang perlu dibenahi.