KONI Kayong Utara Soroti Kepemimpinan Wasit Mini Football dan Minta Evaluasi di Ajang Porprov

PONTIANAK POST– Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kayong Utara, Decky Sabiandi, menyoroti kepemimpinan wasit dalam pertandingan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang dinilai merugikan atlet Kayong Utara.

Decky mengungkapkan, keputusan wasit yang dianggap tidak adil bahkan sempat memicu ketegangan antara pelatih, pemain, dan wasit saat pertandingan mini football berlangsung.

"Kita dirugikan oleh wasit, sampai tadi ada pertengkaran antara pelatih dengan wasit dan pemain. Karena dari awal pertandingan, Kayong Utara selalu dirugikan oleh keputusan wasit," ujar Decky saat diwawancarai, Selasa (10/11).

Advertisement Baca Juga: Sekda Kayong Utara Tekankan Raperda Harus Selaras dengan Pembangunan dan Kebutuhan Masyarakat

Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari KONI Provinsi Kalimantan Barat agar kejadian serupa tidak kembali terulang dalam pertandingan berikutnya. Ia meminta agar penyelenggara melakukan evaluasi terhadap kinerja wasit, khususnya mereka yang dinilai belum memiliki pengalaman dan pemahaman memadai terhadap aturan pertandingan.

"Kita mohon kepada KONI provinsi ke depannya untuk mengevaluasi wasit-wasit yang kurang profesional. Jangan wasit yang baru belajar langsung ditugaskan dalam turnamen," tegasnya.

Advertisement Decky menilai, kurangnya pengalaman wasit berpotensi menimbulkan keputusan yang tidak tepat karena belum sepenuhnya memahami aturan pertandingan.

"Artinya, masih banyak aturan yang tidak dipahami oleh wasit-wasit pemula," katanya.

Ia berharap evaluasi tersebut dapat menjadi perhatian penyelenggara Porprov, sehingga pertandingan ke depan dipimpin oleh wasit yang profesional dan memahami peraturan cabang olahraga yang dipertandingkan.