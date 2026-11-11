Wabup Kayong Utara Ajak Generasi Muda Teladani Semangat Pahlawan dan Kenali Sejarah Daerah

PONTIANAK POST— Pemerintah Kabupaten Kayong Utara menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan Ke-81 Tahun 2026 di Aula Pendopo Bupati Kayong Utara, pada Selasa (10/11). Pada upacara peringatan Hari Pahlawan ini, Wakil Bupati Kayong Utara Amru Chanwari, bertindak selaku inspektur upacara dan dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur TNI-Polri, ASN, Tokoh Masyarakat serta para Pelajar.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Amru Chanwari menyampaikan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia. Dalam arahannya, Ia menegaskan bahwa nilai-nilai kepahlawanan harus senantiasa dihidupkan dalam setiap lini pelayanan publik dan pembangunan daerah.

"Semangat kepahlawanan tidak boleh berhenti dan hanya sebatas mengenang jasa para pendahulu semata. Akan tetapi tantangan kita hari ini adalah meneruskan estafet perjuangan tersebut melalui dedikasi, integritas, dan kerja nyata dalam memajukan Kabupaten Kayong Utara," ujar Amru.

Advertisement Baca Juga: KONI Kayong Utara Soroti Kepemimpinan Wasit Mini Football dan Minta Evaluasi di Ajang Porprov

Melalui momentum Hari Pahlawan 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus menumbuhkan semangat nasionalisme, memperkuat persatuan, dan berkontribusi secara nyata di bidangnya masing-masing demi terwujudnya Kayong Utara yang semakin maju dan berdaya saing.

Kemudian Wabup Amru juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk kembali mendalami dan mengenang jejak sejarah perjuangan para pahlawan asal daerah. Hal ini guna untuk menumbuhkan rasa nasionalisme serta penghargaan terhadap tokoh-tokoh lokal yang turut memerdekakan bangsa.

Advertisement Lebih lanjut, Wabup Amru mengungkapkan bahwa di daerah Kayong Utara juga melahirkan seorang tokoh penting yang telah ditetapkan sebagai pahlawan perintis kemerdekaan, yakni Gusti Hamzah. Tokoh nasional asal Kalimantan Barat ini tercatat pernah berjuang bersama Presiden Republik Indonesia pertama, Ir. Soekarno, dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Ia juga mengingatkan bahwa Kabupaten Kayong Utara memiliki sejarah perlawanan yang kuat terhadap kolonialisme, salah satunya dibuktikan lewat peristiwa Perang Belang Kaet yang pecah pada tahun 1915 silam. Perjuangan tersebut menunjukkan ketangguhan rakyat Kayong Utara dalam menentang penjajahan Belanda.

Baca Juga: Sekda Kayong Utara Tekankan Raperda Harus Selaras dengan Pembangunan dan Kebutuhan Masyarakat