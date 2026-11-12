Kayong Utara Perkuat Program Genting untuk Tekan Angka Stunting

PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Kayong Utara melalui Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes dan KB) terus menguatkan komitmen dalam menekan angka stunting. Langkah ini diwujudkan melalui sosialisasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) yang digelar di Mahkota Hotel, Selasa (10/11).

Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Kayong Utara, dr. Maria Fransisca A.S., M.A.R.S., menyampaikan bahwa penanganan stunting masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Meski prevalensinya menunjukkan tren penurunan, angkanya dinilai belum mencapai target yang ditetapkan.

Berdasarkan data Sigizi Kesga, angka stunting di Kabupaten Kayong Utara pada 2023 tercatat sebesar 18,65 persen. Tren tersebut membaik pada 2026 dengan berada di kisaran 17 persen.

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"Stunting ini masih menjadi perhatian kita di Kabupaten Kayong Utara. Meskipun angkanya menurun, tetapi masih belum mencapai target," ujar Maria.