Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kayong Utara

Kayong Utara Perkuat Program Genting untuk Tekan Angka Stunting

D
Penulis: Danang Prasetyo
Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Kayong Utara, dr. Maria Fransisca A.S., M.A.R.S., (kiri.red), menyampaikan bahwa penanganan stunting masih menjadi perhatian serius. (ISTIMEWA)
Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Kayong Utara, dr. Maria Fransisca A.S., M.A.R.S., (kiri.red), menyampaikan bahwa penanganan stunting masih menjadi perhatian serius. (ISTIMEWA)

Advertisement

PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Kayong Utara melalui Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes dan KB) terus menguatkan komitmen dalam menekan angka stunting. Langkah ini diwujudkan melalui sosialisasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) yang digelar di Mahkota Hotel, Selasa (10/11).

Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Kayong Utara, dr. Maria Fransisca A.S., M.A.R.S., menyampaikan bahwa penanganan stunting masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Meski prevalensinya menunjukkan tren penurunan, angkanya dinilai belum mencapai target yang ditetapkan.

Berdasarkan data Sigizi Kesga, angka stunting di Kabupaten Kayong Utara pada 2023 tercatat sebesar 18,65 persen. Tren tersebut membaik pada 2026 dengan berada di kisaran 17 persen.

Advertisement

Baca Juga: Wabup Kayong Utara Ajak Generasi Muda Teladani Semangat Pahlawan dan Kenali Sejarah Daerah

"Stunting ini masih menjadi perhatian kita di Kabupaten Kayong Utara. Meskipun angkanya menurun, tetapi masih belum mencapai target," ujar Maria.

Menurut Maria, penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan saja, melainkan membutuhkan keterlibatan lintas sektor serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Melalui program Genting, semangat gotong royong didorong agar berbagai pihak bersedia menjadi orang tua asuh bagi keluarga berisiko stunting. Lebih lanjut, Maria menegaskan bahwa stunting tidak hanya dipicu oleh kurangnya asupan makanan, tetapi berkaitan erat dengan proses tumbuh kembang anak secara menyeluruh, mulai dari masa kandungan hingga usia dua tahun, yang juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan riwayat penyakit. (dan)

Advertisement
Editor : Miftahul Khair
Bagikan:

Artikel Terkait

Wabup Kayong Utara Ajak Generasi Muda Teladani Semangat Pahlawan dan Kenali Sejarah Daerah

Wabup Kayong Utara Ajak Generasi Muda Teladani Semangat Pahlawan dan Kenali Sejarah Daerah

Wabup Amru Chanwari mengajak generasi muda mengenal Gusti Hamzah dan Perang Belang Kaet saat peringatan Hari Pahlawan 2026.

KONI Kayong Utara Soroti Kepemimpinan Wasit Mini Football dan Minta Evaluasi di Ajang Porprov

KONI Kayong Utara Soroti Kepemimpinan Wasit Mini Football dan Minta Evaluasi di Ajang Porprov

Ketua KONI Kayong Utara Decky Sabiandi meminta evaluasi wasit mini football Porprov setelah muncul protes atas keputusan pertandingan.

Sekda Kayong Utara Tekankan Raperda Harus Selaras dengan Pembangunan dan Kebutuhan Masyarakat

Sekda Kayong Utara Tekankan Raperda Harus Selaras dengan Pembangunan dan Kebutuhan Masyarakat

Sekda Erwin Sudrajat menegaskan penyusunan Propemperda Kayong Utara harus mengutamakan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer