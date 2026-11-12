Kayong Utara Perkuat Program Genting untuk Tekan Angka Stunting
PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Kayong Utara melalui Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes dan KB) terus menguatkan komitmen dalam menekan angka stunting. Langkah ini diwujudkan melalui sosialisasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) yang digelar di Mahkota Hotel, Selasa (10/11).
Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Kayong Utara, dr. Maria Fransisca A.S., M.A.R.S., menyampaikan bahwa penanganan stunting masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Meski prevalensinya menunjukkan tren penurunan, angkanya dinilai belum mencapai target yang ditetapkan.
Berdasarkan data Sigizi Kesga, angka stunting di Kabupaten Kayong Utara pada 2023 tercatat sebesar 18,65 persen. Tren tersebut membaik pada 2026 dengan berada di kisaran 17 persen.
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"Stunting ini masih menjadi perhatian kita di Kabupaten Kayong Utara. Meskipun angkanya menurun, tetapi masih belum mencapai target," ujar Maria.
Menurut Maria, penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan saja, melainkan membutuhkan keterlibatan lintas sektor serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Melalui program Genting, semangat gotong royong didorong agar berbagai pihak bersedia menjadi orang tua asuh bagi keluarga berisiko stunting. Lebih lanjut, Maria menegaskan bahwa stunting tidak hanya dipicu oleh kurangnya asupan makanan, tetapi berkaitan erat dengan proses tumbuh kembang anak secara menyeluruh, mulai dari masa kandungan hingga usia dua tahun, yang juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan riwayat penyakit. (dan)