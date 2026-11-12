Pemkab Kayong Utara Dorong 21 Inovasi Daerah untuk Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Kayong Utara terus mendukung penguatan ekosistem inovasi daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, dalam kegiatan GELORA (Gelar Orientasi dan Apresiasi) Inovasi Kalbar Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Garuda, Gedung PTSP Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (11/11).

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengirimkan sebanyak 21 inovasi daerah. Sejumlah inovasi tersebut berfokus pada peningkatan pelayanan publik, di antaranya SAPO TAHU (Satu Organisasi Satu Pos Pelayanan Terpadu Tambah Upaya) yang diinisiasi Dinas Kesehatan. Selain itu, terdapat inovasi TAKE KIA (Tuntas Akte Kelahiran dan Kartu Identitas Anak) serta SIMADU KURMA yang dikembangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara melalui kerja sama dengan Kantor Urusan Agama. Inovasi-inovasi tersebut diarahkan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan administrasi dan pelayanan publik.

"Inovasi daerah harus terus kita dorong, bukan hanya sebagai bentuk kreativitas perangkat daerah, tetapi sebagai upaya menghadirkan solusi atas kebutuhan masyarakat. Kami ingin setiap inovasi yang dikembangkan benar-benar memberikan manfaat, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pembangunan daerah,” ujar Bupati Romi.

Advertisement Baca Juga: Kayong Utara Perkuat Program Genting untuk Tekan Angka Stunting

Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan komitmen antara Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri dengan Gubernur Kalimantan Barat serta para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat. Pada kesempatan yang sama, dilakukan penyerahan plakat komitmen inovasi kepada para bupati dan wali kota sebagai bagian dari penguatan komitmen bersama dalam pengembangan inovasi daerah.