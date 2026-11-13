Bupati Romi Wijaya Lantik 12 Anggota BPD Kayong Utara, Tekankan Sinergi Pemerintahan Desa

PONTIANAK POST- Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, menekankan pentingnya sinergi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa dalam menjaga keharmonisan pemerintahan serta menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Menurutnya, BPD harus menjadi perekat hubungan antarpemangku kepentingan di desa, bukan justru menjadi sumber konflik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Hal ini disampaikan Bupati Kayong Utara saat melantik dan mengambil sumpah/janji 12 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masa keanggotaan 2026–2034, di Aula Istana Rakyat, Sukadana, Kamis (12/11). Sebanyak 12 anggota yang dilantik terdiri atas lima anggota BPD Desa Betok Jaya, Kecamatan Kepulauan Karimata, dan tujuh anggota BPD Desa Riam Berasap Jaya, Kecamatan Sukadana.

Bupati berharap BPD dapat mengambil peran aktif dalam membantu menyelesaikan persoalan yang muncul di tengah masyarakat, terutama permasalahan sosial yang masih dapat ditangani melalui musyawarah di tingkat desa. Dengan demikian, persoalan yang menjadi kewenangan desa tidak harus selalu dibawa ke tingkat kecamatan maupun kabupaten.

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“Kalau ada masalah di desa, BPD harus ikut berkontribusi besar dalam menyelesaikannya, apalagi persoalan sosial di masyarakat. Jika persoalan tersebut masih dalam skala desa dan bisa diselesaikan di tingkat desa, maka itu lebih baik. Hal tersebut menunjukkan kematangan BPD dan pemerintah desa dalam menjalankan tugas, fungsi, serta tanggung jawabnya,” ujarnya.