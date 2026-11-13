Lampaui Target, Wushu Kayong Utara Borong 5 Emas di Porprov XIV 2026
PONTIANAK POST – Kontingen cabang olahraga wushu Kabupaten Kayong Utara menorehkan prestasi gemilang dalam Porprov XIV Kalbar 2026 yang berlangsung di Kota Pontianak.
Dari total tujuh atlet yang diturunkan, seluruhnya sukses menyumbangkan medali dengan rincian lima emas, satu perak, dan satu perunggu. Raihan lima medali emas tersebut melampaui target awal yang dicanangkan tim, yakni sebanyak tiga medali emas.
Pelatih Wushu Kayong Utara, Triyatno, mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian anak asuhnya. Menurutnya, hasil positif ini merupakan buah dari persiapan matang serta kerja keras para atlet selama menjalani masa latihan.
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"Alhamdulillah, kita sudah maksimal. Dari target tiga medali emas, ternyata dapat lima emas, satu perak, dan tiga perunggu. Yang jelas tetap banyak tantangan," ujar Triyatno saat diwawancarai, Kamis (12/11).
Ia menambahkan, kedisiplinan, fokus, dan kerja keras menjadi kunci utama para atlet saat menghadapi lawan di arena pertandingan. Usai kejuaraan ini, tim pelatih akan kembali mengintensifkan persiapan guna menghadapi babak Pra Pekan Olahraga Nasional (Pra-PON).
Sementara itu, Ketua KONI Kayong Utara, Decky Sabiandi, memberikan apresiasi tinggi kepada para atlet dan jajaran pelatih yang telah mengharumkan nama daerah.
Baginya, keberhasilan tujuh atlet yang seluruhnya mampu naik podium adalah capaian yang sangat membanggakan. "Ini luar biasa. Saya memberikan apresiasi kepada pelatih dan atlet. Sudah sangat maksimal," kata Decky.
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Decky juga memastikan terdapat tiga atlet wushu asal Kayong Utara yang akan dipersiapkan secara khusus untuk tampil pada ajang Pra-PON mendatang. Ia berharap para atlet terus mengasah kemampuan agar mampu kembali memberikan hasil terbaik di tingkat nasional. (dan)