Daud Yordan Sebut Kayong Utara Punya Potensi Besar, Pembinaan Atlet Jadi Perhatian KONI Kalbar

PONTIANAK POST - Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Barat, Daud Yordan, didampingi oleh Ketua KONI Kayong Utara, Decky Sabiandi, melakukan kunjungan langsung untuk meninjau pertandingan salah satu cabang olahraga (cabor) di Pontianak, Rabu (11/11).

"Kami sangat mengapresiasi sekali pembinaan yang sudah dilakukan. Sudah banyak sekali kabupaten/kota yang bertanding dan mereka menunjukkan kemampuan mereka. Jadi luar biasa sekali buat kita, dan antusias para atlet ini luar biasa," ujar Daud Yordan saat diwawancarai oleh sejumlah awak media, Rabu (11/11).

Ia juga menyoroti tingginya partisipasi atlet yang tampil di berbagai pertandingan, yang melibatkan ratusan atlet serta pengurus pembina olahraga se-Kalbar. Selain itu, Daud Yordan turut memberikan apresiasi khusus terhadap perkembangan pembinaan olahraga di Kabupaten Kayong Utara. Menurutnya, sinergi yang kuat antara KONI Provinsi dan KONI Kabupaten terus berjalan dengan baik, didukung oleh potensi besar dan bibit-bibit atlet potensial di daerah tersebut.

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"Kita lihat memang Kayong Utara ini punya potensi yang luar biasa, bibit-bibitnya dan pembinanya juga berjalan. Jadi apresiasi setinggi-tingginya kepada pembina cabang olahraga bola tangan dan juga Ketua KONI Kabupaten Kayong Utara," tambahnya.