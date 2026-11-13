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Kayong Utara

Bupati Romi Wijaya Apresiasi Yonif TP 538/PTA atas Bantuan Penanganan Karhutla di Kayong Utara

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Penulis: Danang Prasetyo
Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, menerima kunjungan silaturahmi sekaligus acara pisah pamit Komandan Batalyon Infanteri (Yonif) Teritorial Pembangunan (TP) 538/PTA Banyuwangi. (Prokopim)
Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, menerima kunjungan silaturahmi sekaligus acara pisah pamit Komandan Batalyon Infanteri (Yonif) Teritorial Pembangunan (TP) 538/PTA Banyuwangi. (Prokopim)

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PONTIANAK POST — Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, menerima kunjungan silaturahmi sekaligus acara pisah pamit Komandan Batalyon Infanteri (Yonif) Teritorial Pembangunan (TP) 538/PTA Banyuwangi, Letkol Infanteri Edi Beny Kristian, S.I.P., di Pendopo Bupati Kayong Utara, Kamis (12/11).

Pertemuan ini digelar sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan atas dedikasi serta kontribusi nyata jajaran Yonif TP 538/PTA yang selama ini turut membantu Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kayong Utara.

Dalam kesempatan ini, Bupati Romi Wijaya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Letkol Inf. Edi Beny Kristian beserta seluruh personel Yonif TP 538/PTA yang telah bahu-membahu bersama satgas daerah dalam menanggulangi bencana Karhutla. Berkat sinergi dan langkah cepat di lapangan, ancaman kerusakan lingkungan yang lebih luas dapat diredam.

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"Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Letkol Inf. Edi Beny Kristian dan jajaran. Kehadiran dan bantuan rekan-rekan dari Yonif TP 538/PTA sangat membantu meringankan beban daerah dalam penanganan Karhutla," ujar Bupati.

Acara pisah pamit tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan kekeluargaan dan diakhiri dengan penyerahan cendera mata serta foto bersama sebagai simbol kebersamaan antara jajaran Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan TNI. (dan)

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Editor : Miftahul Khair
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