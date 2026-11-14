Warga Kayong Utara Dukung Langkah Pemda Tata Kawasan Wisata Pantai Pulau Datok

PONTIANAK POST – Langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara dalam menata kawasan wisata Pantai Pulau Datok, Kecamatan Sukadana, mendapat respons positif dan dukungan dari masyarakat setempat.

Salah seorang warga Kayong Utara, Roni, menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen pemerintah daerah dalam membenahi wajah salah satu ikon pariwisata kebanggaan daerah tersebut. Menurutnya, penataan kawasan pantai sangat diperlukan agar Pantai Pulau Datok semakin bersih, tertib, dan memberikan kenyamanan lebih bagi para pengunjung.

"Kami sebagai warga tentu sangat mendukung penuh langkah pemerintah daerah untuk menata Pantai Pulau Datok. Kawasan ini merupakan wajah wisata Sukadana, sehingga jika ditata dengan baik, dampaknya pasti akan sangat positif bagi daerah," ujar Roni, Jumat (13/11/2026)

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Ia menilai, pembenahan fasilitas umum, penataan lapak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan aspek kebersihan dan keamanan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun luar daerah untuk berkunjung ke Sukadana.

Lebih lanjut, Roni berharap proses penataan dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan komunikasi yang baik bersama masyarakat dan para pedagang di sekitar kawasan pantai, sehingga tercipta rasa memiliki untuk bersama-sama menjaga kelestarian dan keindahan Pantai Pulau Datok ke depannya.