Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kayong Utara

Warga Kayong Utara Dukung Langkah Pemda Tata Kawasan Wisata Pantai Pulau Datok

D
Penulis: Danang Prasetyo
Pantai Pulau Datok Sukadana, Kayong Utara. (DOK)
Pantai Pulau Datok Sukadana, Kayong Utara. (DOK)

Advertisement

PONTIANAK POST – Langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara dalam menata kawasan wisata Pantai Pulau Datok, Kecamatan Sukadana, mendapat respons positif dan dukungan dari masyarakat setempat.

Salah seorang warga Kayong Utara, Roni, menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen pemerintah daerah dalam membenahi wajah salah satu ikon pariwisata kebanggaan daerah tersebut. Menurutnya, penataan kawasan pantai sangat diperlukan agar Pantai Pulau Datok semakin bersih, tertib, dan memberikan kenyamanan lebih bagi para pengunjung.

"Kami sebagai warga tentu sangat mendukung penuh langkah pemerintah daerah untuk menata Pantai Pulau Datok. Kawasan ini merupakan wajah wisata Sukadana, sehingga jika ditata dengan baik, dampaknya pasti akan sangat positif bagi daerah," ujar Roni, Jumat (13/11/2026)

Advertisement

Baca Juga: Komunitas Langit Senja Gelar Aksi Bersih Pantai Pulau Datok, Edukasi Warga agar Tak Lagi Buang Sampah Sembarangan

Ia menilai, pembenahan fasilitas umum, penataan lapak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan aspek kebersihan dan keamanan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun luar daerah untuk berkunjung ke Sukadana.

Lebih lanjut, Roni berharap proses penataan dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan komunikasi yang baik bersama masyarakat dan para pedagang di sekitar kawasan pantai, sehingga tercipta rasa memiliki untuk bersama-sama menjaga kelestarian dan keindahan Pantai Pulau Datok ke depannya.

Advertisement

"Harapannya setelah ditata nanti, semua pihak baik pengunjung maupun warga sekitar bisa ikut menjaga kebersihan dan ketertibannya, agar Pantai Pulau Datok tetap lestari dan menjadi penggerak ekonomi warga," tutupnya. (dan)

Advertisement
Editor : Rafael B. Junior
Bagikan:

Artikel Terkait

Kemenkum Kalbar dan DPRD Kayong Utara Sepakati Jadwal Public Hearing Naskah Akademik Raperda

Kemenkum Kalbar dan DPRD Kayong Utara Sepakati Jadwal Public Hearing Naskah Akademik Raperda

Kemenkum Kalbar dan DPRD Kayong Utara sepakati jadwal public hearing Naskah Akademik Raperda inisiatif dewan Tahun 2026 pada 2 Desember mend

Bupati Romi Wijaya Apresiasi Yonif TP 538/PTA atas Bantuan Penanganan Karhutla di Kayong Utara

Bupati Romi Wijaya Apresiasi Yonif TP 538/PTA atas Bantuan Penanganan Karhutla di Kayong Utara

Bupati Romi Wijaya berterima kasih kepada Yonif TP 538/PTA yang membantu pemerintah daerah menangani Karhutla di Kayong Utara.

Daud Yordan Sebut Kayong Utara Punya Potensi Besar, Pembinaan Atlet Jadi Perhatian KONI Kalbar

Daud Yordan Sebut Kayong Utara Punya Potensi Besar, Pembinaan Atlet Jadi Perhatian KONI Kalbar

Ketua KONI Kalbar Daud Yordan mengapresiasi pembinaan olahraga Kayong Utara dan menilai daerah ini memiliki bibit atlet potensial.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer