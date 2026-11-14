Seponti Jaya Jadi Kecamatan Pertama di Kayong Utara Raih Status ODF dan Kecamatan Siaga TB

PONTIANAK POST - Kecamatan Seponti Jaya menjadi kecamatan pertama di Kabupaten Kayong Utara yang berhasil meraih status Open Defecation Free (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan sekaligus memperoleh penghargaan sebagai Kecamatan Siaga Tuberkulosis (TB).

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026 di halaman Kantor Camat Seponti, Kamis (12/11/2026).

Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara, dr. Maria Fransisca, MARS, mengatakan pencapaian tersebut merupakan hasil kerja sama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan.

Advertisement Baca Juga: Kemenkum Kalbar dan DPRD Kayong Utara Sepakati Jadwal Public Hearing Naskah Akademik Raperda

Menurutnya, status ODF menunjukkan adanya perubahan perilaku masyarakat untuk tidak lagi melakukan buang air besar sembarangan serta meningkatnya kesadaran menjaga kebersihan lingkungan.

“Keberhasilan ODF bukan hanya tentang tersedianya fasilitas sanitasi, tetapi juga bagaimana masyarakat memiliki kesadaran dan komitmen untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat,” ujarnya.

Advertisement Selain ODF, penghargaan Kecamatan Siaga TB juga menjadi bentuk komitmen Kecamatan Seponti dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis.

Maria menjelaskan, penanggulangan TB membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari meningkatkan pengetahuan masyarakat, menemukan terduga kasus, melakukan pemeriksaan, mendampingi pasien selama pengobatan, hingga memastikan pengobatan diselesaikan.

Ia berharap keberhasilan Kecamatan Seponti Jaya dapat menjadi contoh bagi kecamatan lain di Kabupaten Kayong Utara untuk meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan dan memperkuat upaya penanggulangan penyakit menular.

“Harapan kami, capaian ini dapat dipertahankan dan menjadi motivasi bagi kecamatan lainnya. Pembangunan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Camat Seponti, Mahani Ismariana, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, khususnya Dinas Kesehatan dan KB, serta seluruh pihak yang telah mendukung pencapaian tersebut.