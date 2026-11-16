Decky Sabiandi Raih Emas Orado Porprov XIV Kalbar 2026, Ukir Prestasi Gemilang Kayong Utara

PONTIANAK POST – Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kayong Utara, Decky Sabiandi, juga membuktikan kemampuannya sebagai atlet berprestasi. Decky sukses mempersembahkan medali emas bagi Kabupaten Kayong Utara pada cabang olahraga (cabor) Olahraga Domino (Orado) nomor single putra dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026.

Perjalanan Decky menuju podium tertinggi tidak diraih dengan mudah. Ia harus melewati persaingan ketat menghadapi sejumlah atlet dari kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Barat. Dengan strategi dan konsentrasi yang matang, Decky berhasil menyingkirkan atlet Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak, hingga Kabupaten Sambas untuk memastikan medali emas menjadi milik Kayong Utara.

Decky mengaku bersyukur atas hasil yang diraihnya. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan dan doa masyarakat Kayong Utara yang terus memberikan semangat kepada para atlet.

"Hasil ini berkat dukungan dan doa masyarakat Kabupaten Kayong Utara tentunya," ungkap Decky Sabiandi.

Sementara itu, Ketua Orado Kabupaten Kayong Utara, Bakri Rahman, menyambut positif keberhasilan tersebut. Menurut Bakri, medali emas yang diraih Decky menjadi kebanggaan sekaligus suntikan motivasi bagi perkembangan olahraga domino di Kayong Utara. Ia menegaskan, prestasi tersebut bukan hasil yang datang secara instan, melainkan buah dari persiapan panjang yang telah dilakukan sebelum pelaksanaan Porprov XIV Kalbar 2026.

Advertisement Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kemampuan atlet, mulai dari mengintensifkan latihan hingga menggelar pertandingan uji coba atau sparing partner bersama atlet dari daerah tetangga, termasuk Kabupaten Ketapang.

Baca Juga: Seponti Jaya Jadi Kecamatan Pertama di Kayong Utara Raih Status ODF dan Kecamatan Siaga TB

"Capaian ini tidak terlepas dari persiapan yang telah dilakukan jauh sebelum Porprov XIV Kalbar 2026. Salah satunya melalui latihan dan pertandingan uji coba atau sparing partner dengan sejumlah daerah tetangga, termasuk Kabupaten Ketapang," ungkap Bakri.