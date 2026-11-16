Wabup Amru Chanwari Hadiri Pembukaan PORPROV XIV Kalbar 2026, Dukung Prestasi Atlet Kayong Utara

PONTIANAK POST— Wakil Bupati Kayong Utara, Amru Chanwari menyampaikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya PORPROV XIV Kalbar 2026. Ia berharap ajang itu dapat menjadi wadah pembinaan prestasi yang berkelanjutan bagi para atlet muda di Kalimantan Barat, khususnya dari Kayong Utara.

"Kami hadir untuk memberikan semangat dan dukungan moril kepada seluruh kontingen Kayong Utara yang akan bertanding. PORPROV bukan sekadar ajang perebutan medali, tetapi juga momentum mempererat persaudaraan antar-kabupaten/kota serta melahirkan atlet-atlet berprestasi yang siap mengharumkan nama Kalimantan Barat di kancah nasional maupun internasional," ujar Amru yang menghadiri acara Opening Ceremony Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XIV Kalimantan Barat Tahun 2026.

Acara pembukaan perhelatan olahraga terbesar di tingkat Provinsi Kalbar ini diselenggarakan di GOR Terpadu Ahmad Yani, Pontianak, pada Sabtu (14/11) malam. PORPROV ke XIV Kalbar 2026 dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan.

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Wabup juga berpesan kepada seluruh atlet Kayong Utara agar senantiasa menjunjung tinggi sportivitas, menjaga kesehatan, serta bertanding dengan semangat juang yang tinggi demi memberikan hasil yang terbaik bagi daerah.