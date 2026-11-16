Dua Bibit Siklon Terpantau, Perairan Kubu Raya dan Kayong Utara Berpotensi Gelombang 2,5 Meter

Advertisement Ilustrasi - Gelombang tinggi. (Antara)

PONTIANAK POST – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memantau dua bibit siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia yang memengaruhi pola angin dan meningkatkan potensi gelombang laut pada 16–19 November 2026.

Dampaknya perlu diwaspadai masyarakat pesisir dan pelaku aktivitas pelayaran di Kalimantan Barat (Kalbar). BMKG memperkirakan Perairan Kubu Raya dan Kayong Utara berpeluang mengalami gelombang kategori sedang dengan ketinggian 1,25–2,5 meter.

Dalam peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku 16 November pukul 07.00 WIB hingga 19 November pukul 07.00 WIB, BMKG mencatat dua bibit siklon tropis yang memengaruhi dinamika atmosfer di wilayah Indonesia.

Kedua sistem tekanan rendah tersebut adalah Bibit Siklon 92B di Teluk Benggala dan Bibit Siklon 96S di Samudra Hindia barat Sumatra.

Selat Karimata Masuk Wilayah dengan Angin Kencang

Pelaksana Tugas Direktur Meteorologi Maritim BMKG Agie Wandala Putra mengatakan, keberadaan dua bibit siklon tersebut memengaruhi pola pergerakan angin di Indonesia.

Di wilayah utara ekuator, angin umumnya bertiup dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 8–25 knot. Sementara di selatan ekuator, angin bergerak dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5–20 knot.

Konsentrasi kecepatan angin tertinggi terpantau di sejumlah wilayah perairan, termasuk Samudra Hindia barat Aceh hingga Kepulauan Nias, Selat Karimata, dan Laut Sulawesi.

Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat yang beraktivitas di laut, terutama nelayan, operator kapal, serta pengguna transportasi laut.

"Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada," kata Agie di Jakarta, Senin (16/11).

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Gelombang hingga 4 Meter Berpotensi Terjadi di Sejumlah Perairan

BMKG memperkirakan gelombang tinggi kategori 2,5–4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia barat Aceh dan Samudra Hindia selatan Jawa Timur.

Adapun gelombang kategori sedang setinggi 1,25–2,5 meter berpeluang terjadi di sejumlah perairan lain. Wilayah tersebut mencakup Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia barat Kepulauan Nias hingga Lampung, serta perairan selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur.

Potensi gelombang sedang juga mencakup Laut Natuna Utara, Selat Karimata, Laut Jawa bagian tengah dan timur, Selat Makassar bagian utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, serta Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua.

BMKG mengingatkan masyarakat pesisir dan pengguna transportasi laut untuk memperhatikan perkembangan informasi cuaca maritim selama periode tersebut.