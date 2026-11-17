PONTIANAK POST — Pemerintah Kabupaten Kayong Utara terus mempertegas komitmennya dalam menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak, khususnya di lingkungan satuan pendidikan.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kayong Utara, Erwin Sudrajat, pada saat menghadiri sekaligus membuka kegiatan Supervisi dan Konferensi Kasus untuk Penguatan Sistem Perlindungan Anak dan Implementasi Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kayong Utara, Senin (16/11).

Kegiatan itu menjadi wadah strategis dalam menyelaraskan langkah dan memperkuat koordinasi lintas sektor terkait pencegahan serta penanganan kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam forum tersebut, fokus utama diarahkan pada evaluasi sistem perlindungan anak yang telah berjalan, penanganan kasus secara komprehensif melalui mekanisme konferensi kasus, serta percepatan implementasi budaya sekolah yang ramah, aman, dan nyaman bagi seluruh peserta didik.

Sekda Erwin Sudrajat mengungkapkan dukungan penuh Pemerintah Daerah terhadap sinergi antara instansi pemerintah, kementerian terkait, tenaga pendidik, dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui kolaborasi yang solid ini, diharapkan setiap satuan pendidikan di Kabupaten Kayong Utara mampu menjadi ruang tumbuh kembang yang kondusif, inklusif, serta bebas dari segala bentuk perundungan dan kekerasan terhadap anak.

"Melalui kegiatan ini, para pemangku kebijakan dan pelaksana di lapangan diharapkan memiliki pemahaman serta standar penanganan yang seragam. Apabila ditemukan potensi maupun kasus pelanggaran terhadap hak anak, kita segera mengambil langkah pencegahan dan pemulihan yang dilakukan secara cepat, tepat, dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak," ujar Sekda.

Advertisement Lebih lanjut, Sekda menegaskan harus ada keterlibatan seluruh unsur dalam mencegah dan menangani persoalan perlindungan terhadap anak. Ia menjelaskan bahwa persoalan kekerasan, perundungan hingga kekerasan seksual terhadap anak harus benar-benar mendapat perhatian serius dari pemerintah, aparat penegak hukum hingga seluruh elemen masyarakat.