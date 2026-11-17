PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Kayong Utara menyiapkan langkah penguatan sektor pertanian melalui rehabilitasi lahan persawahan seluas kurang lebih 102 hektare di Desa Dusun Besar, Kecamatan Pulau Maya.

Upaya tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, dan Kepala Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP) Kelas II Banjarbaru, Abdul Sabur, di Ruang Rapat Bupati, Sukadana, Senin (16/11).

Kerja sama itu menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian sekaligus memperkuat infrastruktur pendukung persawahan. Sejumlah kegiatan yang direncanakan meliputi pembangunan tanggul, rehabilitasi saluran-saluran kecil, pembangunan pintu air, serta infrastruktur lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan lahan.

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Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, menyampaikan apresiasi kepada BPLIP Kelas II Banjarbaru atas dukungan terhadap upaya intensifikasi pertanian di Kayong Utara. Ia menegaskan bahwa pengembangan sektor pertanian harus disertai perencanaan yang komprehensif dan berpihak pada kebutuhan petani.

“Tentunya kami berterima kasih kepada Kepala Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian Kelas II Banjarbaru yang telah mendukung proses intensifikasi pertanian kami di Kayong Utara ini. Bagaimana kita berpihak kepada petani, untuk itu kita harus punya perencanaan pengembangan pertanian yang komprehensif ke depan,” ujarnya.

Advertisement "Mudah-mudah kerja sama yang kita lakukan pada hari ini, tentunya ikhtiar kita bersama untuk menjadikan sektor pertanian tetap prioritas," tambah Bupati Romi.