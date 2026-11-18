PONTIANAK POST - Kontingen e-sport Kabupaten Kayong Utara turun bertanding dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026 pada hari ini, Selasa (17/11).

Ketua ESI Kabupaten Kayong Utara, Muhammad Fauzi, menyampaikan langsung harapan dan semangat juang timnya yang tengah berlaga di cabang olahraga Mobile Legends dan Honor of Kings (HOK).

"Hari ini kami mengikuti turnamen ESI melalui cabang olahraga Mobile Legends dan HOK. Hari ini teman-teman lagi bertanding, doakan kami dapat membawa hasil maksimal. Ini salah satu upaya kami dalam mengharumkan nama daerah, mudah-mudahan hari ini kami dapat membawa emas bagi Kabupaten. Mohon doa dan dukungannya, terima kasih," ujar Fauzi kemarin.

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