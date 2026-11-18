PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Kayong Utara memperkuat komitmen pengembangan sektor pertanian melalui kerja sama dengan PT Sang Hyang Seri (Persero) dalam mendukung kemandirian benih daerah.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, dengan Kepala Unit Komersial PT Sang Hyang Seri (Persero), Rikandau, bertempat di Gedung Serbaguna Desa Sedahan Jaya, Kecamatan Sukadana, Selasa (17/11/2026).

Bupati Romi Wijaya mengatakan, kerja sama tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam memperkuat kemandirian benih sekaligus memberikan insentif bagi petani.

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“Ini sebagai bentuk insentif bagi para petani. Kayong Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sebagai sentra penghasil benih mandiri. Saya meminta seluruh pemangku kepentingan agar menjaga kualitas benih ini, jangan sampai menurun, sehingga tetap menjadi salah satu keunggulan daerah kita,” ujar Romi.

Selain mendorong kemandirian benih, pemerintah daerah juga memberikan perhatian kepada petani yang terdampak musim kekeringan melalui bantuan benih padi untuk percepatan tanam sebanyak 52,6 ton serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM).

Advertisement Sementara itu, Kepala Unit Komersial PT Sang Hyang Seri (Persero), Rikandau, menjelaskan bahwa perusahaannya merupakan BUMN yang bergerak di bidang pertanian, khususnya produksi dan penyediaan benih unggul.