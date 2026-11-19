PONTIANAK POST – Prajurit Rindam XII/Tanjungpura kembali mengukir prestasi di kancah olahraga profesional. Pratu Irawan Purwanto merebut Sabuk Pangdam XII/Tpr dalam kejuaraan tinju profesional WKN Historic Showdown yang diselenggarakan oleh AOKI pada kelas Super Bantamweight. Irawan merupakan salah satu atlet dari Daud Boxing Club, Kayong Utara.

Pertandingan yang digelar di halaman Mall Ayani, Pontianak, pada Senin (16/11) malam tersebut berlangsung sengit. Sejak awal ronde, kedua petinju saling jual beli pukulan dengan menunjukkan teknik, kekuatan fisik, serta mental bertanding tingkat tinggi sebelum akhirnya Pratu Irawan Purwanto keluar sebagai pemenang.

"Kemenangan ini menjadi pembuktian bahwa prajurit TNI Angkatan Darat (TNI AD) tidak hanya tangguh dalam menjalankan tugas-tugas kemiliteran, tetapi juga memiliki daya saing unggul untuk berprestasi di tingkat olahraga profesional,"katanya.

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Keberhasilan Pratu Irawan Purwanto diharapkan dapat memacu semangat dan menjadi motivasi bagi seluruh prajurit Rindam XII/Tpr lainnya untuk terus mengasah potensi diri serta mengharumkan nama satuan melalui berbagai bidang prestasi.