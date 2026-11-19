PONTIANAK POST — Pemerintah Kabupaten Kayong Utara terus memperkuat komitmen dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima dan berkualitas di sektor pendidikan. Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara, Erwin Sudrajat, pada saat membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2026 di Aula Pendopo Bupati Kayong Utara, Selasa (17/11) yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kayong Utara.

Dalam sambutannya, Sekda Erwin Sudrajat menyampaikan bahwa pelibatan masyarakat dan pengguna layanan secara langsung merupakan kunci utama dalam perbaikan kualitas pelayanan publik.

"Dalam perbaikan serta meningkatkan layanan publik, keterlibatan masyarakat adalah kunci utama karena sebagian besar masyarakat adalah pengguna layanan publik tersebut dan ini sudah diatur sesuai dengan amanat Pasal 2 Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik," ungkapnya.

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Pemkab Kayong Utara mengharapkan juga agar seluruh pemangku kepentingan dapat aktif berpartisipasi memberikan masukan yang membangun, sehingga mutu layanan pendidikan di "Bumi Bertuah" semakin transparan, akuntabel, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

"Kami berharap kepada seluruh peserta dan pemangku kepentingan agar dapat memberikan saran dan masukan yang membangun sehingga mutu layanan pendidikan di daerah kita semakin transparan, akuntabel serta dapat menghasilkan pelayanan prima dan berkualitas yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat." ujar Sekda.