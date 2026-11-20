PONTIANAK POST — Hisar "The Pacman" Mawan, sukses mempersembahkan medali emas dari cabang olahraga (cabor) kickboxing nomor low kick kelas 54 kilogram di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Barat. Petinju peraih sabuk juara WBC Asia Silver itu juga berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) aktif di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Turun di kejuaraan multievent empat tahunan tingkat provinsi yang diikuti kontingen dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat tersebut, Hisar berasal dari Daud Boxing Club ini tampil penuh determinasi sejak babak awal hingga partai puncak. Langkahnya menuju podium tertinggi tidak berjalan tanpa ujian, terutama saat harus berhadapan dengan wakil tuan rumah Kabupaten Kubu Raya, Haris, yang merupakan anggota TNI Angkatan Darat (TNI AD).

Keberhasilan itu menjadi catatan istimewa tersendiri bagi kontingen Kayong Utara. Selain menambah pundi-pundi medali emas daerah, capaian Hisar juga menunjukkan kapasitas atlet daerah yang mampu bersaing di level tertinggi olahraga provinsi meski membagi waktu dengan tugas kedinasan sebagai abdi negara di jajaran Satpol PP.

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