PONTIANAK POST – Pelestarian adat istiadat dan identitas budaya Melayu menjadi tujuan utama keikutsertaan Kabupaten Kayong Utara dalam Festival Budaya Melayu (FBM) XIV Kalimantan Barat Tahun 2026. Ajang itu tidak hanya menjadi ruang untuk menunjukkan kemampuan seni dan budaya, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga warisan budaya agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi mendatang.

Hal tersebut disampaikan Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, saat melepas kontingen Kayong Utara yang berjumlah 60 orang di Aula Istana Rakyat, Sukadana, Kamis (19/11). Kontingen tersebut akan mengikuti Festival Budaya Melayu XIV yang berlangsung pada 21–28 November 2026 di Kota Pontianak.

“Jangan kita terjebak pada peringkat. Peringkat hanyalah bonus. Namun, ini menjadi tolok ukur sejauh mana pembinaan budaya di daerah kita,” ujar Bupati Romi.

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Ia juga mengakui bahwa kondisi keuangan daerah saat ini masih menghadapi keterbatasan. Kendati begitu, Ia berharap keterbatasan tersebut tidak mengurangi semangat seluruh kontingen untuk tampil maksimal dan membawa nama baik daerah.