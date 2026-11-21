PONTIANAK POST - Persoalan pasokan listrik di Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara, yang dalam beberapa bulan terakhir mengalami gangguan, mendapat perhatian anggota DPRD Kayong Utara, Bung Tomo. Ia memastikan persoalan tersebut telah dikoordinasikan dengan pihak PLN dan diharapkan kembali normal mulai Jumat mendatang.

Bung Tomo mengatakan, pihaknya telah menerima berbagai informasi dan keluhan masyarakat terkait kondisi listrik di Pulau Maya, termasuk laporan yang disampaikan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Kasrin. Menurutnya, pasokan listrik yang sebelumnya sempat menyala pada hari Jumat dan Minggu kini mengalami kendala selama beberapa bulan terakhir, sehingga tidak berjalan sebagaimana biasanya.

“Memang kita telah mendapatkan informasi-informasi juga di media sosial. Kemarin atas nama Pak Kasrin selaku Ketua HNSI menyampaikan persoalan-persoalan terkait listrik yang ada di Pulau Maya,” ujar Bung Tomo.

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Ia menjelaskan, persoalan tersebut telah disampaikan kepada pihak PLN untuk mendapatkan penanganan. Berdasarkan hasil koordinasi dengan manajer PLN, kendala yang terjadi diketahui berkaitan dengan ketersediaan bahan bakar.

Bung Tomo juga mengapresiasi respons PLN yang dinilai cukup cepat dalam menindaklanjuti persoalan tersebut. Ia mengatakan, usulan masyarakat sebelumnya telah disampaikan melalui surat resmi dari pihak kecamatan, yang kemudian diteruskan kepada PLN sebagai dasar koordinasi dan tindak lanjut. Menurutnya, masyarakat tidak perlu terburu-buru melakukan aksi turun ke kantor bupati, karena persoalan tersebut telah ditindaklanjuti melalui komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait.

Advertisement “Saya rasa masyarakat tidak perlu khawatir, misalnya harus sampai turun ke kantor bupati atau hal serupa. Karena kita sudah mendengarkan penjelasan langsung dari pihak PLN, maka kita dapat membuktikannya mulai hari Jumat ini dan seterusnya,” katanya.