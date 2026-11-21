PONTIANAK POST – Wakil Bupati Kayong Utara, Amru Chanwari, mengingatkan pentingnya peran keluarga sebagai benteng pertahanan utama untuk melindungi generasi muda dari ancaman judi online dan penyalahgunaan narkoba. Pesan tersebut disampaikan dalam pengajian rutin bulanan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang digelar di Masjid Al-Huda, Desa Riam Berasap Jaya, Kecamatan Sukadana, Kamis (19/11) malam.

Amru Chanwari menegaskan bahwa upaya menyelamatkan generasi muda dari jerat judi online dan narkoba tidak dapat dibebankan semata kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, kecanduan judi online pada remaja dapat memicu efek domino serius, mulai dari malas belajar, hilangnya fokus masa depan, berani berbohong kepada orang tua, hingga berujung pada tindak kriminal dan penyalahgunaan narkoba akibat tekanan mental.

"Jika generasi muda kita sudah rusak oleh judi online dan narkoba, maka tidak hanya merusak dirinya sendiri saja, akan tetapi juga merusak ketentraman dan kerukunan dalam keluarga dan lingkungan sekitar," ujar Wabup.

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