PONTIANAK POST - Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Teluk Batang akan melakukan pemeriksaan kelaiklautan atau ramp check terhadap kapal-kapal yang melayani angkutan laut di wilayah kerjanya menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh armada memenuhi standar keselamatan sebelum beroperasi pada periode libur akhir tahun.

Kepala UPP Kelas III Teluk Batang, Aksar, mengatakan pendataan kapal telah dilakukan sejak awal November 2026. Pemeriksaan ditargetkan rampung pada 1 Desember 2026 agar seluruh kapal yang melayani masyarakat selama Nataru dipastikan dalam kondisi laik laut.

“Pendataan kapal sudah kami lakukan sejak awal November. Pemeriksaan nantinya akan kami jadwalkan sesuai target, dan kami harapkan seluruh proses ramp check dapat selesai pada 1 Desember 2026,” ujar Aksar.

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Menurut dia, pemeriksaan akan difokuskan pada kapal-kapal penumpang tradisional yang melayani sejumlah rute, di antaranya Teluk Melano, Matan, Sukadana, Tanjung Satai, Pulau Penebang, hingga Pulau Pelapis. Pemeriksaan juga mencakup kapal penyeberangan yang berada di wilayah kerja UPP Kelas III Teluk Batang.

“Keselamatan penumpang menjadi perhatian utama kami. Kami ingin memastikan kapal yang beroperasi benar-benar memenuhi persyaratan keselamatan, baik dari sisi peralatan, kondisi kapal, mesin, maupun kesiapan awak kapal,” katanya.

Advertisement Ramp check akan mencakup enam aspek utama, yakni keselamatan dan peralatan, navigasi dan komunikasi, konstruksi serta permesinan, garis muat dan stabilitas kapal, dokumen serta pengawakan, hingga kesehatan, keamanan dan pencegahan pencemaran laut.

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