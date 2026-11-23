PONTIANAK POST - Bupati Kayong Utara menyebut Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat Tahun 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi untuk menentukan juara, tetapi juga ruang pembinaan karakter, mempererat persaudaraan, serta menanamkan nilai disiplin dan sportivitas bagi para atlet. Nilai-nilai tersebut, menjadi bagian penting dari tujuan penyelenggaraan olahraga yang tidak semata-mata berorientasi pada perolehan medali.

Hal itu disampaikan, Romi Wijaya, saat menghadiri Closing Ceremony Porprov XIV Kalimantan Barat Tahun 2026 di GOR Sultan Syarif Abdurrahman (SSA), Pontianak, Sabtu (21/11).

“Porprov ini jangan hanya kita pandang sebagai ajang untuk menentukan siapa yang menjadi juara atau siapa yang memperoleh medali terbanyak. Lebih dari itu, Porprov merupakan ruang pembinaan karakter, tempat kita belajar tentang disiplin, kerja keras, persaudaraan, dan sportivitas," ungkapnya.

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"Saya selalu menekankan bahwa hasil yang baik memang penting, tetapi proses yang baik jauh lebih bermakna. Walaupun kita tidak bisa mencapai peringkat tertinggi, tapi sepanjang kita telah menunjukkan kemampuan terbaik kita dan menghormati aturan permainan dari pertandingan tersebut, kita harus bangga. Artinya kita sudah menunjukkan hasil terbaik," tambahnya.