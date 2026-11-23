PONTIANAK POST – Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kayong Utara, Decky Sabiandi menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh kontingen Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026 yang telah berjuang menjunjung tinggi sportivitas di masing-masing cabang olahraga.

Ia menegaskan bahwa rasa bangga tidak hanya ditujukan kepada atlet peraih medali, tetapi juga kepada seluruh atlet yang telah berjuang keras membuktikan diri di arena pertandingan meski belum meraih medali.

"Dan tak terhingga saya ucapkan terima kasih kepada atlet yang telah mendapatkan medali emas, perak, perunggu. Dan terima kasih juga kepada atlet yang belum mendapatkan prestasi, tapi kalian luar biasa telah membuktikan diri kepada setiap kabupaten/kota yang telah berlaga. Walaupun hasilnya belum mencapai ke medali, tapi semangat kalian adalah semangat pejuang untuk membanggakan Kabupaten Kayong Utara," Decky, pada Sabtu (21/11).

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