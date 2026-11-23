Festival Melayu XIV Kalbar Jadi Ruang Menjaga Tradisi dan Memperkuat Identitas Budaya
PONTIANAK POST – Bupati Kayong Utara menyebut festival budaya memiliki peran lebih luas daripada sekadar menampilkan pertunjukan seni. Kegiatan itu menjadi ruang untuk menjaga tradisi, memperkenalkan kekayaan budaya daerah, sekaligus mempererat persatuan masyarakat Melayu di Kalimantan Barat. Melalui kegiatan tersebut, nilai-nilai budaya juga dapat diwariskan kepada generasi muda agar identitas Melayu tetap terjaga di tengah perkembangan zaman.
Hal itu disampaikan, Romi Wijaya, saat menghadiri Pembukaan Festival Melayu XIV se-Kalimantan Barat Tahun 2026 di Gedung Olahraga Terpadu, Pontianak, Minggu (22/11).
“Festival Melayu ini bukan hanya menjadi ajang menampilkan kekayaan seni dan budaya, tetapi juga momentum untuk memperkuat kecintaan kita terhadap identitas dan warisan budaya Melayu,” ujar Bupati Romi.
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Ia berharap tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai luhur yang diwariskan para pendahulu dapat terus dijaga dan diperkenalkan kepada generasi penerus. Menurutnya, keterlibatan generasi muda menjadi bagian penting dalam memastikan kebudayaan Melayu tetap hidup dan berkembang.
“Kita ingin tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai luhur yang diwariskan para pendahulu tetap terjaga dan dikenal oleh generasi penerus,” tambahnya.
Festival Melayu XIV se-Kalimantan Barat Tahun 2026 mengusung tema “Jaga Budaya, Lestari Budayaku” yang dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dan dihadiri para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat serta jajaran Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Provinsi Kalimantan Barat. (dan)