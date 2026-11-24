PONTIANAK POST - Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kayong Utara tahun 2027 disepakati sebesar Rp3.618.455. Sementara itu, Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) untuk sektor perkebunan kelapa sawit ditetapkan sebesar Rp3.620.440. Menanggapi kesepakatan tersebut, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) 7, Hilaria Yusnani, menyambut baik kenaikan upah minimum di Kabupaten Kayong Utara. Ia menilai kenaikan UMK tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat, khususnya para pekerja dan karyawan perusahaan, karena diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan.

"Kenaikan UMK atau upah minimal Kabupaten Kayong Utara yang cukup signifikan. Ya, saya merasa sangat berbahagia karena dengan kenaikan upah minimum ini tentunya akan memberikan dampak peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat," ujar Hilaria.

Menurutnya, kebijakan kenaikan upah minimum tidak hanya berdampak bagi pekerja, tetapi juga memiliki pengaruh terhadap aktivitas perekonomian masyarakat secara luas.

"Khususnya juga para pekerja, karyawan di perusahaan, dan juga para penggiat ekonomi makro. Itu tentunya harga upah minimum akan sangat memengaruhi," katanya.