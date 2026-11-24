UMK Kayong Utara 2027 Naik Jadi Rp3,61 Juta, Hilaria Yusnani Harapkan Kesejahteraan Pekerja
PONTIANAK POST - Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kayong Utara tahun 2027 disepakati sebesar Rp3.618.455. Sementara itu, Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) untuk sektor perkebunan kelapa sawit ditetapkan sebesar Rp3.620.440. Menanggapi kesepakatan tersebut, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) 7, Hilaria Yusnani, menyambut baik kenaikan upah minimum di Kabupaten Kayong Utara. Ia menilai kenaikan UMK tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat, khususnya para pekerja dan karyawan perusahaan, karena diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan.
"Kenaikan UMK atau upah minimal Kabupaten Kayong Utara yang cukup signifikan. Ya, saya merasa sangat berbahagia karena dengan kenaikan upah minimum ini tentunya akan memberikan dampak peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat," ujar Hilaria.
Menurutnya, kebijakan kenaikan upah minimum tidak hanya berdampak bagi pekerja, tetapi juga memiliki pengaruh terhadap aktivitas perekonomian masyarakat secara luas.
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"Khususnya juga para pekerja, karyawan di perusahaan, dan juga para penggiat ekonomi makro. Itu tentunya harga upah minimum akan sangat memengaruhi," katanya.
Hilaria berharap kenaikan UMK tersebut dapat menjadi daya ungkit bagi peningkatan daya beli masyarakat Kayong Utara. Dengan demikian, perputaran ekonomi daerah diharapkan semakin baik dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. (dan)