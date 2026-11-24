PONTIANAK POST — Sekretaris Daerah (Sekda) Kayong Utara, Erwin Sudrajat, memimpin Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara di Ruang Rapat Bupati, kemarin. Pertemuan itu digelar untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran, lancar, dan mengantisipasi potensi kelangkaan di tingkat masyarakat. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, SBM III Pertamina Ketapang, perwakilan instansi vertikal, aparat penegak hukum serta sejumlah para nelayan.

Dalam arahannya, Sekda Erwin Sudrajat menegaskan bahwa ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM bersubsidi merupakan isu krusial yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi daerah dan aktivitas masyarakat sehari-hari, khususnya bagi sektor transportasi, pertanian, dan perikanan.

"Kita perlu memastikan bahwa kuota BBM bersubsidi yang dialokasikan untuk Kabupaten Kayong Utara benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Sinergi pengawasan di lapangan harus diperkuat agar tidak terjadi penyimpangan maupun antrean panjang yang meresahkan warga," ujar Sekda.

Sekda Erwin Sudrajat juga menyoroti bahwa alokasi kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis solar untuk sektor nelayan, sektor darat, UMKM, kesehatan, serta pertanian belum dirinci secara spesifik sehingga permasalahan utama yang paling mengemuka adalah terkait distribusi solar dari Pertamina bagi para nelayan. Ia mengusulkan agar ke depannya kuota solar untuk nelayan dapat ditetapkan secara rinci di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

"Mungkin ke depan kuota yang ada di SPBU untuk para nelayan tersebut bisa langsung sebutkan saja jumlahnya sehingga kita bisa pastikan bahwa ini tidak lari ke luar," ucapnya.