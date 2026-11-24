PONTIANAK POST - Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kayong Utara tahun 2027 disepakati sebesar Rp3.618.455. Sementara Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) untuk sektor perkebunan kelapa sawit ditetapkan sebesar Rp3.620.440.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kayong Utara, A. Azahari, mengatakan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama seluruh pihak yang terlibat dalam penetapan upah minimum.

“Alhamdulillah semua pihak telah bersepakat, berembuk, dan berdiskusi menyampaikan ide serta gagasan sesuai dengan kondisi yang ada. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, telah disepakati Upah Minimum Kabupaten Kayong Utara tahun 2027 sebesar Rp3.618.455,” kata Azahari di ruang rapat Baperida Kayong Utara ( 20/11)

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Ia menjelaskan, untuk UMSK tahun 2027, Kayong Utara saat ini baru menetapkan sektor perkebunan kelapa sawit dengan besaran Rp3.620.440. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan UMSK sektor perkebunan kelapa sawit pada 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3.404.000.

Menurut Azahari, penetapan kenaikan upah tersebut mempertimbangkan berbagai masukan dan kondisi ekonomi daerah. Sejumlah pihak turut memberikan pertimbangan, di antaranya Badan Pusat Statistik (BPS) Kayong Utara, Dinas Penanaman Modal, Perindagkop, serta elemen terkait lainnya.

Advertisement Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan adalah perkembangan harga sejumlah kebutuhan pokok dan komoditas, termasuk kenaikan harga cabai, sayuran, dan telur.

Selain itu, sebagian kebutuhan pangan masyarakat Kayong Utara masih didatangkan dari kabupaten lain, bahkan dari luar pulau. Kondisi tersebut turut memengaruhi pertimbangan dalam penetapan upah minimum 2027.

Terkait posisi UMK Kayong Utara dibandingkan kabupaten lain di Kalimantan Barat, Azahari menyebutkan bahwa pada 2026 Kayong Utara berada di urutan kedua tertinggi setelah Kabupaten Ketapang. Namun, untuk posisi pada 2027, pihaknya belum melakukan pemetaan secara menyeluruh.