PONTIANAK POST – Anggota DPRD Kayong Utara, Sahid, melontarkan kritik keras terhadap rancangan anggaran pembangunan daerah. Ia mempertanyakan keadilan pemerataan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APBD 2027, yang dinilainya belum berpihak kepada masyarakat Kecamatan Seponti dan Teluk Batang.

Sorotan paling tajam diarahkan kepada Kecamatan Seponti. Sahid menyebut, ruas jalan yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat justru tidak tercantum dalam RKA APBD 2027.

Menurutnya, rancangan anggaran 2027 belum mencerminkan prinsip keadilan dalam pemerataan pembangunan. Padahal, infrastruktur jalan di Seponti memiliki peran vital bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan masyarakat.

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Kerusakan jalan yang telah berlangsung bertahun-tahun membuat mobilitas warga semakin sulit.

Kondisi ini, kata Sahid, tidak bisa terus dibiarkan tanpa kepastian pembangunan. Sebab, persoalan infrastruktur bukan hanya menyangkut kenyamanan perjalanan, tetapi juga menyangkut keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat.

Advertisement Ia pun meminta pemerintah daerah mempertimbangkan kembali RKA APBD 2027 agar kebutuhan mendasar masyarakat Seponti dan Teluk Batang mendapat perhatian serius.

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"Sudah bertahun-tahun akses jalan kami rusak. Itu menjadi jalur utama ekonomi masyarakat, anak sekolah, membawa orang sakit untuk dirujuk ke rumah sakit di Kecamatan Sukadana dan lain sebagainya," ungkapnya.