PONTIANAK POST - Wakil Bupati Kayong Utara, Amru Chanwari, menghadiri pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Tahun 2026 di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Selasa (24/11).

Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara menyiapkan 5.000 kilogram (5 ton) beras premium atau setara 1.000 karung kemasan 5 kilogram, 2.000 liter minyak goreng kemasan 1 liter serta ribuan telur omega untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Pada kesempatan ini, Wabup Amru Chanwari menegaskan bahwa urusan pangan tidak terbatas pada produksi dan ketersediaan barang, namun juga berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat. Menurutnya, ketersediaan pangan belum cukup apabila harga di pasaran tidak terjangkau oleh warga.

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"Pangan bukan hanya persoalan produksi dan ketersediaan barang saja, tetapi juga menyangkut kemampuan masyarakat untuk memperoleh bahan pangan dengan mudah dan harga yang wajar. Untuk itu kami hadir untuk membantu masyarakat agar dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau," ujar Amru.

Lebih lanjut Wabup Amru meminta agar penyaluran komoditas pada Gerakan Pangan Murah berlangsung tertib, transparan, dan sesuai ketentuan sehingga manfaatnya dirasakan secara luas oleh masyarakat.