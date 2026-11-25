PONTIANAK POST – Di tengah tantangan fiskal dan minimnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), roda pembangunan di Kabupaten Kayong Utara (KKU) dituntut untuk tidak boleh berhenti. Semangat inilah yang dibawa oleh Wakil Ketua DPRD Kayong Utara, Alias Syahroni.

Selain dirinya dalam hal ini turut melibatkan anggota DPRD lainnya seperti Sahid, Soleh, Syarif Rendy Septian Noor, dan Rafiuddin. Selanjutnya, politisi muda asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyadari betul bahwa mengandalkan APBD saja tidak akan pernah cukup untuk mendanai lompatan pembangunan yang diimpikan masyarakat. Karena itu, langkah taktis diambil menjemput bola langsung ke pemerintah pusat.

Bersama rekan-rekan dari Komisi III DPRD KKU, Alias menggandeng tangan senior sekaligus lokomotif perjuangan urusan pusat, Anggota DPR RI Boyman Harun untuk membawa sederet aspirasi krusial warga Kayong Utara ke tingkat nasional.

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Jalan Transmigrasi menghubungkan di lima Kecamatan, fokus utama yang diperjuangkan Alias adalah pengusulan ruas jalan kawasan transmigrasi yang mencakup lima wilayah strategis diantaranya Pulau Maya, Seponti, Simpang Hilir, Sukadana, dan Teluk Batang.

Langkah besar ini tidak berjalan sendiri. Usulan tersebut telah mendapat restu dan dukungan penuh dari Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya. Sinergi yang solid antara eksekutif dan legislatif diyakini menjadi kunci utama untuk mempercepat pemerataan infrastruktur hingga ke pelosok kawasan transmigrasi.

Advertisement "Selain mengandalkan APBD, kita harus cerdas mencari tambahan anggaran di pusat. Dengan kondisi efisiensi dan APBD kita yang sangat minim saat ini, mustahil bisa membangun Kayong Utara secara maksimal jika hanya berdiam diri," ungkap Alias Syahroni.

Bukan tanpa alasan Alias dan jajaran DPRD KKU mempercayakan estafet aspirasi ini kepada H. Boyman Harun. Politisi nasional berlambang matahari itu telah lama dikenal rekam jejaknya dalam mengalirkan program-program pusat ke Bumi Kayong Utara.

Tahun ini saja, buah perjuangan H. Boyman Harun berhasil merealisasikan pembangunan Jalan Suka Maju–Teluk Batang senilai Rp20 miliar. Belum lagi deretan program pro-rakyat lainnya yang telah dinikmati warga, mulai dari bedah rumah, Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), hingga bantuan untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Bagi Alias, etos kerja tersebut merupakan buah dari arahan langsung sang senior.“Kita diberikan amanah oleh masyarakat, artinya kita harus berjuang untuk mereka. Kesuksesan yang sebenarnya adalah seberapa banyak manfaat yang bisa kita berikan, dan kebahagiaan sejati adalah melihat masyarakat tersenyum atas perjuangan kita,” tiru Alias mengulang pesan Boyman.

Selain itu menata Wajah Baru Pasar Daerah Gang Muruh Tidak hanya urusan jalan transmigrasi, kunjungan kerja Boyman Harun ke Kayong Utara beberapa waktu lalu juga melahirkan gagasan segar lainnya revitalisasi Pasar Daerah di Gang Muruh