PONTIANAK POST – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kayong Utara (KKU), Alias Syahroni, S.H., bersama sejumlah anggota DPRD mendorong pembangunan infrastruktur melalui pengusulan program kepada pemerintah pusat. Langkah tersebut dilakukan menyusul keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kebijakan efisiensi anggaran.

Dalam upaya tersebut, Alias melibatkan sejumlah anggota DPRD KKU, yakni Sahid, H. Soleh, Syarif Rendy Septian Noor, dan Rafiuddin. Bersama rekan-rekannya dari Komisi III DPRD KKU, mereka berkoordinasi dengan Anggota DPR RI, H. Boyman Harun, S.H., untuk menyampaikan sejumlah aspirasi pembangunan masyarakat Kayong Utara.

Salah satu usulan yang menjadi prioritas adalah pembangunan jalan kawasan transmigrasi yang menghubungkan lima kecamatan, yakni Pulau Maya, Seponti, Simpang Hilir, Sukadana, dan Teluk Batang. Usulan tersebut telah mendapatkan dukungan dari Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya. Dukungan pemerintah daerah dinilai penting untuk memperkuat koordinasi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam memperjuangkan program pembangunan ke pemerintah pusat.

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Alias Syahroni mengatakan, keterbatasan APBD membuat pemerintah daerah dan DPRD perlu mencari alternatif sumber pendanaan pembangunan, termasuk melalui program kementerian dan alokasi anggaran pemerintah pusat.

"Selain mengandalkan APBD, kita harus cerdas mencari tambahan anggaran di pusat. Dengan kondisi efisiensi dan APBD kita yang sangat minim saat ini, mustahil bisa membangun Kayong Utara secara maksimal jika hanya berdiam diri," kata Alias.

Advertisement Menurut Alias, keterlibatan H. Boyman Harun dalam memperjuangkan aspirasi daerah didasarkan pada rekam jejaknya dalam mengawal sejumlah program pembangunan pusat untuk Kabupaten Kayong Utara.

Alias menyebut perjuangan pembangunan daerah merupakan bagian dari tanggung jawab wakil rakyat terhadap masyarakat yang telah memberikan amanah melalui pemilihan umum.

Ia juga mengaku mendapatkan arahan dari H. Boyman Harun agar setiap amanah politik diwujudkan melalui kerja nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.