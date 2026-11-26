PONTIANAK POST- Wakil Bupati Kayong Utara, Amru Chanwari, meminta seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Kayong Utara untuk memaksimalkan pemanfaatan Aplikasi ASAM PEDAS. Hal tersebut disampaikan Wabup Amru Chanwari saat meluncurkan secara resmi Aplikasi ASAM PEDAS pada Rabu (25/11) di Sukadana, bertepatan dengan peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2026.

Dalam sambutannya, Amru Chanwari menegaskan bahwa Aplikasi ASAM PEDAS hadir sebagai terobosan digital untuk mendukung transformasi pendidikan di Kayong Utara. Aplikasi ini diharapkan mampu mempermudah sekolah dalam pelaporan bulanan, e-rapor dan penerimaan peserta didik baru. Launching ditandai dengan penandatangan komitmen bersama pemanfaatan data melalui Aplikasi Asam Pedas.

"Saya minta kepada semua kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan, jangan hanya di-install saja. Maksimalkan pemanfaatannya. Jadikan ASAM PEDAS sebagai alat untuk mempercepat mutu pendidikan kita," tegas Amru.

Advertisement Baca Juga: Alias Syahroni Dorong Pembangunan Jalan Transmigrasi Kayong Utara Lewat Anggaran Pemerintah Pusat

Menurutnya, momentum Hari Guru Nasional menjadi pengingat penting bahwa guru adalah garda terdepan inovasi. Kehadiran teknologi harus dimanfaatkan untuk meringankan beban administrasi guru sekaligus meningkatkan kualitas mengajar.

"Selamat Hari Guru Nasional 2026. Mari kita jadikan teknologi sebagai sahabat guru. Dengan ASAM PEDAS, kita ingin pendidikan Kayong Utara tidak tertinggal, justru menjadi contoh untuk daerah lain," tambahnya.

Advertisement Acara launching tersebut dihadiri oleh Anggota DPRD Kayong Utara, Perwakilan Polres Kayong Utara, Perwakilan Pabung Kodim 1203 Ketapang, Kepala OPD, Bunda Guru, Kepala Dinas Pendidikan Kayong Utara, Dewan Pendidikan, PGRI Kayong Utara, para kepala sekolah SD dan SMP se-Kabupaten Kayong Utara, serta perwakilan guru.