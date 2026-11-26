Proses transplantasi terumbu karang di perairan Desa Pelapis pada Kamis (26/11/2026). (Humas Polri)

Advertisement PONTIANAK POST - Sebanyak 480 unit media transplantasi terumbu karang disiapkan untuk mendukung pemulihan ekosistem laut di Desa Pelapis, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara. Kegiatan pada 22–27 November 2026 ini melibatkan sekitar 25 warga setempat bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, perguruan tinggi, PT DIB, dan penyedia kegiatan.

Proses transplantasi dilakukan di tiga titik perairan sekitar Desa Pelapis. Bhabinkamtibmas Desa Pelapis Polsek Pulau Maya Karimata, Aipda Erwin, turut mendampingi kegiatan tersebut pada Kamis (26/11/2026).

480 Media Transplantasi Disiapkan di Tiga Titik Perairan

Advertisement Dalam kegiatan tersebut, peserta terlibat langsung membuat media transplantasi, mengikat bibit terumbu karang, hingga menanam media di perairan sekitar desa.

Sebanyak 480 unit media disiapkan untuk mendukung pemulihan terumbu karang yang telah mengalami kerusakan.

Keterlibatan sekitar 25 warga setempat menjadi bagian dari kegiatan pelestarian lingkungan laut sekaligus pemberdayaan masyarakat pesisir.

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Kondisi Terumbu Karang Pulau Pelapis

Kondisi terumbu karang di Pulau Pelapis, Kabupaten Kayong Utara, pernah diteliti oleh sejumlah akademisi.

Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Borneo Akcaya pada 2023 menemukan tutupan karang di dua lokasi pengamatan masing-masing sebesar 42,13 persen dan 62,82 persen. Kedua lokasi tersebut masuk kategori rusak sedang dan baik.

Penelitian lain yang diterbitkan dalam Jurnal Laut Khatulistiwa Universitas Tanjungpura pada 2024 mencatat tutupan karang di tiga lokasi pengamatan, yakni Gosong, Teluk, dan Teluk Tekek, masing-masing sebesar 57,18 persen, 69,32 persen, dan 60,8 persen. Ketiganya masuk kategori baik.

Data penelitian tersebut menunjukkan kondisi terumbu karang di Pulau Pelapis bervariasi. Karena itu, pemantauan secara berkala diperlukan untuk mengetahui perkembangan kondisi ekosistem laut di kawasan tersebut.

Transplantasi untuk Mempercepat Pemulihan Karang

Secara teknis, transplantasi terumbu karang dilakukan dengan memindahkan fragmen atau potongan karang hidup ke media tumbuh yang disiapkan. Metode ini bertujuan membantu regenerasi karang dan memulihkan ekosistem yang mengalami kerusakan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menekankan bahwa keberhasilan rehabilitasi juga bergantung pada kesesuaian jenis karang, media yang digunakan, kondisi perairan, serta pemantauan dan pemeliharaan setelah penanaman.

Pemantauan Berkelanjutan Diperlukan

Transplantasi bukan satu-satunya tahapan dalam upaya pemulihan terumbu karang. Pemantauan dan pemeliharaan secara berkelanjutan juga diperlukan agar pertumbuhan bibit yang telah ditanam dapat terjaga.

Pendampingan yang dilakukan Aipda Erwin bertujuan mendukung keberlangsungan ekosistem laut sekaligus mendorong masyarakat terlibat dalam menjaga kekayaan alam pesisir.

Selama kegiatan berlangsung, situasi dilaporkan aman dan tidak ditemukan hambatan berarti.