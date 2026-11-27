PONTIANAK POST - Wakil Bupati Kayong Utara, Amru Chanwari, mengajak para tenaga pendidik untuk berperan aktif sebagai agen peradaban sekaligus pembelajar sepanjang hayat di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pesan tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Guru Nasional 2026 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang digelar di halaman Dinas Pendidikan Kayong Utara, Rabu (25/11).

Amru Chanwari menegaskan bahwa posisi guru tidak sekadar menyampaikan materi pelajaran, melainkan juga membentuk peradaban. Sebagai agen peradaban, guru dituntut mampu menjadikan dirinya sebagai teladan bagi peserta didik melalui kualifikasi keilmuan serta kepribadian yang utama.

"Untuk meningkatkan kualifikasi keilmuan, guru dituntut untuk dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat, meningkatkan kualitas diri dengan mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat pesat. Guru adalah juga murid yang tiada henti belajar tidak terbatas melalui pelatihan-pelatihan," ujar Amru Chanwari.

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