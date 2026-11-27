PONTIANAK POST - Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, melepas sebanyak 70 kontingen Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Kayong Utara yang akan mengikuti kegiatan di Kabupaten Mempawah, bertempat di Aula Pendopo Bupati, pada Kamis (26/11). Bupati menyampaikan permohonan maaf atas keterbatasan fasilitasi pemerintah daerah sekaligus mengapresiasi semangat para anggota dalam menjaga eksistensi Kayong Utara di tingkat Kalimantan Barat.

Romi Wijaya menjelaskan bahwa keterbatasan dukungan anggaran dalam beberapa tahun terakhir membuat pemerintah daerah belum dapat memfasilitasi kegiatan secara maksimal, termasuk kegiatan PWRI. Ia menuturkan bahwa pola pendanaan hibah yang sebelumnya berjalan terikat oleh aturan, ditambah kondisi kemampuan keuangan daerah yang menantang.

"Kami memohon maaf tidak dapat berkontribusi maksimal memfasilitasi kegiatan-kegiatan, khususnya kegiatan PWRI. Ditambah lagi memang situasi dan kondisi kemampuan keuangan kita yang juga tidak begitu menggembirakan beberapa tahun terakhir," ujar Romi Wijaya.

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Meski demikian, bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berupaya memberikan dukungan sesuai kemampuan yang ada. Kondisi tersebut tidak hanya dialami Kabupaten Kayong Utara, tetapi juga sejumlah daerah lain. Romi Wijaya juga menyampaikan apresiasi atas keikutsertaan rombongan PWRI Kayong Utara. Ia mengaku kagum melihat semangat para peserta yang tetap aktif berkontribusi dan berpartisipasi di tengah keterbatasan usia.