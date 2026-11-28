PONTIANAK POST – Penyerapan dana bantuan presiden untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Kayong Utara mencapai sekitar Rp15 miliar atau 75 persen dari total bantuan Rp20 miliar. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kayong Utara, Fathul Bari, mengatakan sebagian anggaran digunakan untuk kebutuhan operasional, termasuk honor dan uang makan personel gabungan yang terlibat dalam penanganan Karhutla.

Berdasarkan dokumen Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) BPBD Kayong Utara Tahun 2026, terdapat alokasi anggaran untuk ASN, TNI, Polri, serta relawan masyarakat. Dalam dokumen tersebut, alokasi uang harian dan uang makan untuk personel BKO TNI mencapai sekitar Rp520,69 juta untuk penugasan 137 personel selama 28 hari dan tiga personel selama tujuh hari.

Selain itu, terdapat bantuan uang makan bagi 532 personel BKO TNI Yon TP dari Banyuwangi sebesar Rp205,8 juta. Sementara untuk personel Polres Kayong Utara, dokumen mencatat alokasi uang harian sebesar Rp375,2 juta dan uang makan Rp131,32 juta untuk 134 personel selama 28 hari. Terdapat pula alokasi uang makan BKO Polri sebesar Rp58,8 juta untuk 60 personel selama 28 hari.

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Adapun untuk personel TNI Angkatan Laut, tercatat alokasi uang harian dan uang makan sebesar Rp20,25 juta untuk 10 personel selama 15 hari. Ditambah Rp30,24 juta bagi delapan personel yang ditugaskan di empat kecamatan selama 28 hari. Untuk ASN, BPBD mengalokasikan Rp42 juta bagi 60 personel selama tujuh hari. Dalam dokumen tersebut, tercatat Rp39,5 juta pada kolom keterangan dan sisa anggaran Rp2,5 juta. Fathul Bari membenarkan ASN dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) turut dilibatkan dalam pemadaman api. Setiap OPD menugaskan sekitar tiga hingga lima orang untuk membantu BPBD.

"ASN juga dapat. ASN di semua OPD. Beberapa orang ditugaskan oleh OPD terkait untuk membantu memadamkan api," ujarnya, Selasa, (24/11)

Advertisement Selain personel pemerintah dan aparat, BPBD juga menyiapkan anggaran Rp179,2 juta untuk relawan penanggulangan bencana di 32 desa. Skemanya delapan orang per desa selama tujuh hari dengan honor Rp100 ribu per orang per hari. Namun, dalam dokumen RKB, tercatat Rp5,6 juta pada kolom keterangan dan sisa anggaran Rp173,6 juta untuk pos anggaran relawan desa tersebut. Fathul mengatakan tidak semua desa bersedia mengambil alokasi bantuan tersebut karena menilai nominalnya terlalu kecil.

"Beberapa dari mereka tidak mau ambil. Satu desa kita patok seminggu untuk delapan orang, terus ada BBM lima liter sehari. Itulah yang kita patok untuk mereka," jelasnya.

Di sisi lain, Fathul menyebut realisasi penggunaan dana bantuan secara keseluruhan telah mencapai sekitar Rp15 miliar. Angka tersebut termasuk barang yang telah dipesan melalui penyedia, meskipun sebagian masih menunggu pengiriman dan belum dibayarkan.

"Untuk sementara yang terserap sudah 75 persen dari Rp20 miliar. Total terserap Rp15 miliar, ini hampir habis karena masih menunggu beberapa barang yang dipesan datang," katanya.

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