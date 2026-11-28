PONTIANAK POST - Aksesibilitas dan kualitas masih menjadi dua tantangan utama pembangunan pendidikan di Kabupaten Kayong Utara. Untuk menjawab persoalan tersebut, Bupati Kayong Utara Romi Wijaya menekankan pentingnya peran kepala sekolah dalam memperkuat tata kelola satuan pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran.

Hal tersebut disampaikan Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, saat membuka kegiatan Asesmen Kepala Sekolah se-Kabupaten Kayong Utara yang melibatkan Tim Asesor Psikologi CV. Dimensi Solusindo Utama dari Kota Pontianak.

"Kalau kita bicara dunia pendidikan, banyak persoalan. Tapi untuk Kayong itu persoalan kita ada dua saja, yaitu aksesibilitas dan kualitas. Kalau dua ini selesai, insyaallah kualitas pendidikan kita bagus,” ujar Bupati Romi, di Aula Istana Rakyat, Sukadana, Kamis (26/11)

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Menurutnya, persoalan aksesibilitas berkaitan dengan kemampuan pembiayaan, termasuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan berbagai sarana pendukung lainnya. Sementara itu, peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan perhatian terhadap berbagai unsur dalam ekosistem pendidikan, salah satunya kepemimpinan kepala sekolah. Ia menilai, kepala sekolah memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas pengelolaan dan proses pembelajaran di satuan pendidikan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara, Jumadi, menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan mengidentifikasi potensi dan karakteristik psikologis peserta, sekaligus menilai kompetensi serta kesiapan mereka dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah.