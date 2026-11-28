Korban Tenggelam Saat Membawa Kayu Rakitan di Sungai Temenak Kayong Utara Ditemukan Tim SAR
PONTIANAK POST - Dang Fendi (56), pria yang dilaporkan tenggelam saat membawa kayu rakitan di Sungai Temenak, Mentabe, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, akhirnya ditemukan Tim SAR gabungan, Jumat (27/11). Korban ditemukan sekitar pukul 06.05 WIB di sekitar lokasi awal dirinya terjatuh ke sungai. Setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah duka. Danpos SAR Kayong Utara, Akhyar, membenarkan korban telah ditemukan setelah dilakukan pencarian sejak laporan kejadian diterima.
"Korban sudah ditemukan tadi pagi, sekitar pukul 06.05 WIB," kata Akhyar saat dikonfirmasi, Jumat 27 November 2026.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang telah terlibat dalam operasi pencarian tersebut. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR dinyatakan selesai dan resmi ditutup.
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Sementara itu, Komandan Tim SAR gabungan, Fadli, mengatakan korban ditemukan tidak jauh dari lokasi awal kejadian.
"Ditemukan di sekitaran lokasi tempat korban terjatuh," ungkap Fadli.
Menurut Fadli, selama proses pencarian, tim menghadapi kendala berupa arus sungai yang cukup deras. Namun, kondisi tersebut masih dapat dikendalikan oleh petugas di lapangan. Sebelumnya, Dang Fendi dilaporkan tenggelam pada Rabu 25 November 2026 sekitar pukul 16.00 WIB saat bersama beberapa rekannya membawa kayu rakitan menyusuri Sungai Temenak.
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Peristiwa bermula ketika kayu rakitan yang dibawa korban bersenggolan dan merapat dengan sebuah kapal tongkang yang sedang lego jangkar. Akibat kejadian tersebut, sebagian kayu rakitan masuk ke bagian bawah kapal tongkang. Dalam situasi tersebut, korban melompat ke sungai dan kemudian tenggelam. (dan)