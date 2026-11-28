PONTIANAK POST - Dang Fendi (56), pria yang dilaporkan tenggelam saat membawa kayu rakitan di Sungai Temenak, Mentabe, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, akhirnya ditemukan Tim SAR gabungan, Jumat (27/11). ‎Korban ditemukan sekitar pukul 06.05 WIB di sekitar lokasi awal dirinya terjatuh ke sungai. ‎Setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah duka. ‎Danpos SAR Kayong Utara, Akhyar, membenarkan korban telah ditemukan setelah dilakukan pencarian sejak laporan kejadian diterima.

‎"Korban sudah ditemukan tadi pagi, sekitar pukul 06.05 WIB," kata Akhyar saat dikonfirmasi, Jumat 27 November 2026.

‎Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang telah terlibat dalam operasi pencarian tersebut. ‎Dengan ditemukannya korban, operasi SAR dinyatakan selesai dan resmi ditutup.

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‎‎Sementara itu, Komandan Tim SAR gabungan, Fadli, mengatakan korban ditemukan tidak jauh dari lokasi awal kejadian.

‎"Ditemukan di sekitaran lokasi tempat korban terjatuh," ungkap Fadli.

Advertisement ‎Menurut Fadli, selama proses pencarian, tim menghadapi kendala berupa arus sungai yang cukup deras. Namun, kondisi tersebut masih dapat dikendalikan oleh petugas di lapangan. ‎‎Sebelumnya, Dang Fendi dilaporkan tenggelam pada Rabu 25 November 2026 sekitar pukul 16.00 WIB saat bersama beberapa rekannya membawa kayu rakitan menyusuri Sungai Temenak.

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