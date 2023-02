Dinkes Pontianak Periksa Kesiapan Rutan Pontianak Untuk Izin Klinik

PONTIANAK – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pontianak mengunjungi Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Pontianak. Kamis (23/2).

Kunjungan itu untuk melihat kesiapan langsung dari pihak Rutan Pontianak dalam mewujudkan perizinan klinik dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada warga binaan.

Permohonan Surat Izin Operasional klinik merupakan target kinerja dari Rutan Pontianak.

Kepala Rutan Pontianak, Raja Muhammad Ismael Novadiansyah, mengatakan, selain izin klinik, pihaknya juga mengajukan permohonan laik hygiene dapur untuk warga binaan.

“Hal ini juga menjadi target untuk mencapai laik hygiene sanitasi jasa boga dan bersertifikasi halal pada tahun 2023,” kata Raja.

Menurut Raja, sertifikat Laik Hygiene Jasa Boga sendiri merupakan satu di antara syarat yang harus dipenuhi guna menjamin bahwa makanan yang diolah dan diproduksi sehat, bergizi dan higienis sesuai dengan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaran Makanan bagi Tahanan,Anak dan Narapidana.

Raja menuturkan,sesuai resolusi 2023 mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM Semakin PASTI dan BerAkhlak, yang dituntut berkinerja dengan cepat, tepat, ikhlas dan akuntabel.

“Makanan yang sehat dan bergizi akan membantu menjaga kesehatan dan imunitas warga binaan pemasyarakatan,” ungkap Raja.

Sebelumya, Kepala Divisi Pas Kemenkumham Kalbar Ika Yusanti, telah mengikuti kegiatan workshop Prioritised Healthand COVID-19 Infection Management for the Ministry of Law and Human Right Provincial Office, tgl 21 – 23 Februari 2023 di Bali, yang dilaksanakan kerjasama Dirjen Pemasyarakatan dengan UNODC.

Workshop ini adalah bentuk penguatan bagi Kepala Divisi dalam memberi dukungan, pembinaan dan monitoring kepada Lapas yang ditunjuk sebagai percontohan layanan kesehatan.

Di Kalimantan Barat terdapat satu lapas yang ditunjuk oleh Dirjen Pemasyarakatan sebagai Lapas Percontohan layanan kesehatan, yaitu Lapas Pontianak.

Kadiv Pemasyarakatan berkomintmen untuk membangun dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan terstandar bagi penghuni Lapas dan Rutan.

Wujud yang akan dilaksanakan adalah, Peningkatan ijin klinik lapas dan rutan .

“Saat ini baru satu lapas yang kliniknya telah berizin dari dinas yang berwenang (Dinas Kesehatan), yaitu Lapas Singkawang,” ujar Ika Yusanti Rabu 22 Februari 2023.

Di tahun ini, kata dia, Divisi Pemasyarakatan mendorong agar semua lapas dan rutan untuk dapat meningkatkan pengelola layanan kesehatan sesuai standar standar sesuai ketentuan, dan sehingga klinik di Lapas dan rutan mendapatkan ijin klinik dari instansi yang berwenang.

Selain itu pula, demi meningkatkan layanan kesehatan yang prima, lapas dan rutan se Kalimantan Barat, meningkatkan pengelolaan makan yang terstandar, sehingga kami harapkan 2023 ini , semua lapas/rutan mendapat sertifikat dapur layak Higiene. (adg).